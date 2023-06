Usando botas altas y un ajustado body Chiquis Rivera se muestra comiendo su pastel de cumpleaños

Hasta para celebrar su cumpleaños Chiquis Rivera no pierde su lado sensual. A través de su cuenta de Instagram la cantante publicó un video en el que aparece sentada en el piso, usando botas altas y su body favorito de su línea de prendas moldeadoras, mientras apaga la vela de un pastel de chocolate, al que le da una mordida. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Poco antes la cantante posó en lo alto de un edificio, junto a un ventanal y prendiendo la vela que colocaría en el pastel. Uno de los mensajes que escribió por esta fecha tan especial para ella fue: “¡He sido mala desde el día que nací! Regla #1 del cumpleaños: Tiendo a hacer cualquier cosa que me haga feliz! Sin límites! Sin restricciones”. 🙃 View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

El novio de Chiquis, Emilio Sánchez, fue el primero en felicitarla, compartiendo en Instagram una colección de fotos que los muestra a los dos y que complementó con un texto muy amoroso: “A mi mejor amiga. Hay esta conexión mágica que es tan inexplicable, que tenemos que vivirla en lo que hemos construido juntos. Le doy gracias a Dios cada día por ti. Estoy increíblemente emocionado de continuar haciendo vida contigo. Feliz cumpleaños, mi prometida”. 🤍🤞🏽🎈

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: