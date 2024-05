Pepe Aguilar sale huyendo de su casa de Calabasas por culpa de las Kardashian y Justin Bieber

Hace algunos años Pepe Aguilar presumió emocionado que era vecino de las Kardashian en la casa que poseía en California, pero el gusto le duró muy poco, pues después de un tiempo se le hizo un tanto complicado convivir con todo lo que representaban ellas, The Weeknd y hasta el mismísimo Justin Bieber, quienes también vivían en la zona.

Sobre este tema habló en una entrevista que concedió al programa’ Todo para la Mujer’, donde se sinceró sobre las razones que lo llevaron al que fuera su hogar de Calabasas.

“Hubo como una migración a esa zona, después de que Calabasas se hizo famoso, y como allá a todo el mundo y en todos lados les gusta mucho el cuento, entonces todo mundo se quiso ir a vivir a Calabasas. De los primeros que llegaron ahí fueron los Kardashian, pero no eran los Kardashian, eran los Jenner, porque todavía estaba casado Brus Jenner con Kris Jenner, y vivían en esa zona, ellos vivían en Calabasas, luego llegó Justin Bieber, vivía por ahí en una zona lejos, no lejos, pero en Calabasas, y había muchos actores que vivían en Calabasas”, señaló en la conversación que tuvo.

Mientras que para muchos es un sueño decir que viven en el mismo vecindario que una estrella de la música o de la actuación, para Pepe Aguilar no fue así y así lo compartió.

“A mí me gustó al principio porque precisamente, como hay caballos, pues las banquetas son de piedra, no son de pasto, y tienen como 6 mil acres, para que andes a caballo ahí. Cuando yo llegué casi no había artistas famosos, había como un par. Cuando me fui, estaba todo mundo ya, o sea, llegó un momento en que en la misma calle donde vivía estaba Sofía Richie, estaba The Weeknd, estaba Drake y estaba Kanye y Kim Kardashian”, relató.

El papá de Leonardo y Ángela Aguilar detalló que decidió vivir en Calabasas, pero no pensando en la farándula, sino porque encontró en esa zona el lugar ideal para tener a sus caballos.



“Yo la verdad no iba a vivir a Calabasas, yo llegué a Hills, que está en frente, justo enfrente de Calabasas, digamos que es una ciudad de puras casas, porque tiene su código postal, tiene su alcalde, y todo, pero no hay comercios, sin puras cosas en Hidden Hills, yo llegué ahí de casualidad porque era una comunidad donde puedes tener caballos, y yo estaba buscando una casa que tuviera posibilidades que pudieras tener caballos, y llegamos de casualidad”, concluyó sobre su amarga experiencia.

Sigue leyendo:

Sebastián Rulli y Angelique Boyer no viven juntos, pero derraman miel en su casa de descanso

Así es la casa de Argentina de la que se fue Christian Nodal tras separarse de Cazzu

Revelan que Fernando del Solar intentó anular fideicomiso de su casa para proteger a Anna Ferro

Así es el apartamento de soltera donde vive Elizabeth Gutiérrez tras separarse de William Lev