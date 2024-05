Así es la casa de Argentina de la que se fue Christian Nodal tras separarse de Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal, de 25 años, sacudió las redes sociales tras dar a conocer que él y Cazzu habían decidido separarse tras casi 8 meses del nacimiento de Inti, su hija, con quien estuvieron viviendo en Argentina durante sus primeros meses en este mundo.

Sin embargo, hace unas cuantas semanas el cantante abandonó el país sudamericano y se dirigió a Miami levantando sospechas de que algo había mal entre ellos, pero fue hasta ahora que ambos rompieron el silencio y confirmaron lo que tanto se rumoraba.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, se lee en el texto con el que el reconocido intérprete compartió con sus seguidores la dolorosa noticia.

Tras este comunicado se entiende el por qué él de la nada abandonó el hogar que había construido con Cazzu y en el que juraba iba a pasar muchísimo tiempo, pues estaba cansado del bullicio de las grandes ciudades.

Su casa de Argentina se ubica en medio de la nada, por lo que no tienen ni un solo vecino a varias millas de distancia, lo que les daba una paz incomparable.

“Vivo en un campo en donde no se me cruza nadie con quién platicar. Están unos vecinos muy a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos a tomar unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo y todo eso”, relató el intérprete de ‘Botella Tras Botella’ hace algunos meses.

Si bien es cierto ambos son muy celosos de todo lo que tenga que ver con su vida privada, también es verdad que en una ocasión Cazzu presumió ante sus seguidores la inmensidad de su vestidor.

Su armario cuenta con una isla central, con varias cajoneras, así como con un espejo de cuerpo completo, en el que la sudamericana ama retratarse o verse para confirmar si el outfit que lleva puesto le va bien o debe cambiarlo por algún otro.

Por lo que pudimos notar, la trapera es sumamente ordenada, al tener todos sus outfits y accesorios perfectamente colocados en su estantes.

