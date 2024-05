Sebastián Rulli y Angelique Boyer no viven juntos, pero derraman miel en su casa de descanso

La historia de amor de Sebastián Rulli y Angelique Boyer escribió hace unos días un nuevo capítulo, luego de que ambos confesaran, en una entrevista que otorgaron a ‘El Gordo y La Flaca’, que cada quien sigue viviendo en sus casas de solteros, a pesar de que llevan ya casi 10 años de relación.

“Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos. Desde antes de conocernos cada quien tenía su casa y no tenemos por qué cambiar la situación. Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa”, confesó Rulli ante la sorpresa de Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes no daban crédito a lo que estaba confesando.

A pesar de que cada quien tiene su propia casa en Ciudad de México, la realidad es que ambos comparten una muy linda casa de campo, a la cual suelen escaparse cuando la agenda y el tiempo así se los permite.

“Tenemos un hogar en común, por ejemplo, en la montaña, donde nos vemos. La construimos juntos”, detalló Boyer ante la curiosidad de los presentadores del programa de Univision.

La propiedad a la que hicieron referencia es, ni más que menos, la que poseen en Valle de Bravo, a unas cuantas horitas de la capital mexicana, la cual nos han mostrado en repetidas ocasiones.

Su casa de descanso destaca por su arquitectura, al contar con vigas de madera en el techo que le dan un toque muy campirano, así como con pisos de madera.

Cocina

La cocina está equipada con una alacena de tono claro y una isla al centro que no solo es usada por los actores para preparar sus alimentos, sino que también para cocinarlos.

Comedor

Su comedor, que se conecta con la sala, tiene un colorido cuadro, así como una mesa rectangular de madera de color café y sillas de tono gris.

Sala

La sala está conformada por unos sofás cafés, una mesa de centro de cristal, así como una chimenea que se convierte en la mejor aliada de la pareja durante la temporada de frío.

Recámara principal

La recámara de la pareja, que confirmó su noviazgo en 2014, está compuesta por una cama grande, un taburete gris, un buró café, así como una pequeña alfombra que sirve de cama para Guapo, su perro xoloitzcuintle.

Terraza

La casa cuenta con una terraza, equipada con una gran cantidad de muebles de jardín, siendo éste uno de sus lugares favoritos para disfrutar los rayos del sol durante la primavera y el verano.

A la par de sus camas de sol y su sala de jardín, en la terraza también tienen un comedor y una parrilla en la que preparan una exquisita barbacoa.

