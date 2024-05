Angelique Boyer y Sebastián Rulli revelan que no viven juntos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli están cumpliendo 10 años de relación; ellos han trabajado juntos en varios proyectos, pero ahora causaron sorpresa al declarar que viven separados. Cuando protagonizan una telenovela prefieren verse en los foros y descansar cada uno en su casa.

La pareja fue entrevistada en el programa de televisión “El Gordo y La Flaca”, pero tanto Raúl de Molina y Lili Estefan no pudieron evitar mostrarse sorprendido cuando Angelique comentó: “Él llega a su casa, yo llego a la mía, y todos estamos muy contentos”.

Sebastián agregó que a ambos les gusta mucho viajar en pareja, pero en el plan laboral tiene otras rutinas: “Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos. Desde antes de conocernos cada quien tenía su casa y no tenemos por qué cambiar la situación. Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa”.

Angelique recalcó que no es ningún secreto que él y Rulli vivan separados, pero también dijo que según la ocasión se encuentran en un sitio distinto: “Tenemos un hogar en común, por ejemplo, en la montaña, donde nos vemos, (esa casa) la construimos juntos”.

Los actores se encuentran promocionando la serie “El Extraño Retorno De Diana Salazar”, una nueva versión de la telenovela que protagonizó Lucía Méndez en 1988, y que trata sobre una mujer que tiene visiones del pasado, específicamente durante el virreinato de la Nueva España. Al respecto, Boyer dijo: “Realmente (Lucía) propuso algo totalmente distinto a lo que se había visto anteriormente; fue revolucionario”.

“El Extraño Retorno De Diana Salazar” consta de ocho episodios y ya está disponible en la plataforma ViX. Es la quinta vez que Angelique Boyer y Sebastián Rulli trabajan juntos, después de las telenovelas “Teresa”, “Lo Que La Vida Me Robó”, “Tres Veces Ana” y “Vencer El Pasado”. En la entrevista, la actriz reconoció que es algo inusual que ella y Sebastián hayan tenido hasta ahora tantos protagónicos en común: “Pues lo más normal es no trabajar juntos, pero insisten e insisten y nosotros no nos oponemos”.

Sigue leyendo: