Usando ajustados leggings Angelique Boyer demuestra sus habilidades en el baloncesto

Angelique Boyer está celebrando nueve años de relación con Sebastián Rulli, pero el hijo de éste le dio varias lecciones de baloncesto, por lo que ella se animó a demostrar lo que había aprendido. En un video que compartió en sus historias de Instagram la actriz aparece usando ajustados leggings de color rosa mientras lanza el balón, logrando una canasta y generando gritos de felicidad de Sebastián, quien grabó el clip.

Boyer actualmente trabaja en la serie “El extraño retorno de Diana Salazar”, un remake de la exitosa telenovela que protagonizó Lucía Méndez en 1988. En varias imágenes que compartió en esa red social ella aparece con el elenco principal, además del equipo de producción; el mensaje que escribió fue: “Estamos trabajando con mucha entrega, pasion y amor. Queremos sorprenderlos con la nueva versión de esta emblemática historia”. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

Durante un descanso en las grabaciones de la serie Angelique aprovechó para publicar un serie de fotos en las que muestra su nuevo look con el cabello ondulado, y las complementó con uno de sus mensajes llenos de optimismo: “Qué poco nos atrevemos para lo corta que es la vida, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Si hay algo que no se recupera… es el tiempo. La vida no es ayer, tampoco es mañana ni los meses que están por venir, la vida es ahora, vive el presente al máximo!” 🌻 ♾️✨🍀 View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

