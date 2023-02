Angelique Boyer mueve sus caderas al bailar sensualmente un tema de Karol G

Vaya sorpresa la que ha dado a sus millones de fans Angelique Boyer, pues en sus historias de Instagram publicó un video grabado por ella misma en el que aparece en su camerino, usando jeans y un ajustado top mientras mueve sensualmente sus caderas al ritmo del tema “Provenza” de Karol G. Ella demuestra que se sabe toda la letra de la canción y posteriormente se pone una chamarra de piel.

La bella actriz francesa de 34 años se lanzó como empresaria hace unos meses, con su propia línea de bikinis. Ella misma es una de las modelos de las prendas, que están disponibles en distintos colores, pero en una edición muy limitada.

Angelique ha regresado a la televisión, y esta semana se estrenó en México la telenovela que estelariza, “El amor invencible”, en la que comparte créditos con Danilo Carrera y Daniel Elbittar. La cuenta oficial del melodrama compartió un video en el que se muestra un detrás de cámaras de algunas escenas en los primeros capítulos. View this post on Instagram A post shared by El amor invencible (@elamorinvencible)

