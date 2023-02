Sin ropa interior Angelique Boyer impacta al usar un bodysuit multicolor en la entrega de los TikTok Awards

La noche del martes Angelique Boyer se dejó ver muy sexy en la entrega de los TikTok Awards, usando un bodysuit multicolor que delineó su escultural figura. Ella acudió al evento para entregar el reconocimiento “Impacto legendario” al grupo RBD.

La bella actriz de 34 años promociona actualmente su línea de bikinis “Etérea 69”, siendo ella misma una de las modelos principales. Así, se dejó ver usando prendas de color amarillo y azul con las que demostró que se mantiene en excelente forma física. View this post on Instagram A post shared by Etérea 69 (@eterea.69) View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

Angelique está a punto de regresar a la televisión con el protagónico de la telenovela “El amor invencible”, que se estrenará en México el 20 de febrero. En un video publicado en Instagram ella aparece durante las grabaciones del melodrama, en el que comparte créditos con Danilo Carrera, Daniel Elbittar, Marlene Favela y Gabriela Platas. View this post on Instagram A post shared by 𝐄𝐋 𝐀𝐌𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐁𝐋𝐄 (@elamorinvencible)

