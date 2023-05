Angelique Boyer posa de espaldas en la piscina y luce sus atributos en microbikini de hilos

Angelique Boyer ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con una serie de fotografías que la muestran muy relajada en su casa, destacando una en la que posa de espaldas y en la piscina, usando un microbikini de hilos en color negro con el que lució sus atributos. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “El fin de semana con mis amores…comienzo a sentir las vacaciones”.

La bella actriz francesa continúa promocionando su línea de bikinis Etérea 69, que se caracteriza por contar con piezas muy limitadas. Ella misma es una de las modelos, y presumió su escultural figura al usar un conjunto de color verde. View this post on Instagram A post shared by Etérea 69 (@eterea.69)

Angelique se ha anotado otro éxito con su más reciente trabajo, en la telenovela “El amor invencible”. Ella se lleva muy bien con todos sus compañeros del elenco, especialmente con Isabella Tena, quien interpreta en la trama a su hija. En un video detrás de cámaras aparecieron juntas, pero la joven actriz le confesó que, cuando no está actuando, es muy tímida. View this post on Instagram A post shared by El amor invencible (@elamorinvencible)

