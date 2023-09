Con enterizo estampado, Angelique Boyer da los buenos días mientras se ejercita en la bicicleta

Angelique Boyer disfruta mucho cuando va al gimnasio, y ahora publicó en sus historias de Instagram un video -grabado por ella misma- en el que aparece usando un enterizo estampado mientras se ejercita en la bicicleta fija; ella escribió sobre su post el mensaje: “Buenos días. Una mañana libre”.

La bella actriz francesa compartió con sus fans una colección de fotos en las que aparece acompañada de amigos y de viaje por varios estados de México, pero sobresale una imagen que la muestra de niña, comiendo tacos y con ropa de Barbie: “Recuerdo lo difícil que era conseguir ropa de Barbie en esos tiempos. 😂 Mi platillo preferido, tacos dorados, desde siempre”. 😋



Hace algunas semanas Angelique comenzó a trabajar en la serie “El extraño retorno de Diana Salazar” -nueva versión de la telenovela que protagonizó Lucía Méndez en 1988-, que se estrenará en la plataforma VIX. Ella mostró fotos en las que posa con el elenco principal y expresó su emoción por el inicio de este proyecto: “Estamos trabajando con mucha entrega, pasión y amor 🫶🌟✨🍀✨ Queremos sorprenderlos con la nueva versión de esta emblemática historia”. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

