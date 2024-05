Angelique Boyer desmiente los rumores acerca de que está embarazada

Hace algunos días se viralizó un video que muestra a Angelique Boyer y su pareja -el actor Sebastián Rulli– paseando. Junto a ella iban sus sobrinas, pero de inmediato surgieron comentarios en las redes sociales acerca de que podría estar embarazada, pues su vientre lucía un poco abultado.

Ahora, la actriz francesa se encargó de disipar esos rumores generados por el clip (que originalmente publicó Rulli), y a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fue abordada por reporteros, a quienes les dijo lo siguiente: “Ya sé. Ese día Sebas durmió en el piso por subir ese video. ¿Qué les digo? No coman tanto jamón serrano y cerveza, porque pues eso pasa. No sé, la bufanda, el suéter, la verdad no me importa. Pero bueno, nada, se quedarán con las ganas”.

Angelique también dio a entender que no desea tener hijos próximamente: “(Los niños) son lo máximo del mundo. En esas cuantas horas uno los apapacha, los consiente, lo mismo recibo de ellas, y ya está, cada quien para su casa”. Sobre si recibe comentarios acerca de ser mamá, dijo: “Sí, pero ellos no lo van a llevar a la universidad, a la escuela, no le van a pagar la manutención, no, no, no. Salen caros los niños hoy en día”.

El más reciente proyecto de Angelique Boyer es “El Extraño Retorno de Diana Salazar”, una serie basada en la telenovela de 1988 que protagonizó Lucía Méndez. Ella interpreta al personaje titular -una chica con poderes sobrenaturales- y también dijo que sí cree en la capacidad de tener contacto con otras personas a distancia. “Me gusta creer en ese tipo de cosas, porque me gusta la conexión que siento con muchas personas. Me gusta creer en el hilo rojo, me gusta creer en todas las cosas que podemos cargar de nuestros ancestros y que podemos curar en nuestro linaje femenino. Ese tipo de cosas sí me gusta creer”.

“El Extraño Trabajo De Diana Salazar” se estrenará en México el 17 de mayo, a través de la plataforma VIX. Es el quinto trabajo de Angelique con Sebastián Rulli, después de las telenovelas “Teresa”, “Lo Que La Vida Me Robó”, “Tres Veces Ana” y “Vencer El Pasado”. En el elenco principal también destacan Cassandra Sánchez Navarro, Arap Bethke y Mónica Dionne.

