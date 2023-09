Angelique Boyer asegura que jamás llegará al altar con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, pues desde que iniciaron su relación en el año 2014 se han mantenido alejados de la controversia y enfocados en gritar su amor.

A pesar de ello, los famosos han dejado más que claro en repetidas ocasiones que si bien su lazo de pareja es muy fuerte, dentro de sus planes no está llegar al altar ni tener hijos.

“Nosotros no creemos en el matrimonio como documento. Entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo”, contó la actriz francesa en un encuentro reciente con varios medios de comunicación.

“Pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa”, aseguró sobre el futuro de su relación con el galán de telenovelas argentino.

Esta no es la primera vez que la protagonista de melodramas como “Lo que la vida me robó” y “Teresa” se pronuncia sobre el matrimonio y la maternidad. El año pasado declaró al programa “Hoy” que no está interesada en tener hijos ni cumplir con los cánones que marca la sociedad.

“Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad… al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en eso”, declaró al matutino.

“Creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no”, finalizó la famosa.

