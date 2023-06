Chiquis Rivera se muestra luego de bañarse, usando un ajustado body de su propia línea

Chiquis Rivera sabe muy bien cómo sorprender a sus fans, y ahora publicó en Instagram un clip en el que aparece cubriendo su cuerpo y su cabello con toallas, para después lucirse en un ajustado body de la línea que ella misma diseñó. La cantante complementó su look con jeans y una camisa a cuadros, sin olvidar el toque final con un poco de perfume. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis mantiene como una de sus prioridades el promocionar la colección de esas prendas moldeadoras, y en otro video aparece con un asistente e informando a sus seguidores acerca de un casting para seleccionar modelos. Hasta el momento ese proyecto ha sido todo un éxito. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En su faceta de empresaria Chiquis Rivera también promociona una línea de productos para el cuidado del cabello, y hace algunos días causó sensación al mostrar en varias imágenes botellas de shampoo, mientras ella lucía su curvilínea figura usando un vestido con transparencias que dejó ver su microbikini blanco. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

