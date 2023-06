¿Quién es Emilio Sánchez, prometido de Chiquis Rivera y fotógrafo consentido de las estrellas?

A casi 15 días de que anunciara su compromiso con Emilio Sánchez, Chiquis Rivera no ha dado muchos detalles de lo que se perfila será su segunda boda ni tenemos tantos datos sobre el famoso novio en turno.

Pues recordemos que tienen poco más de un año que comenzaron a salir, y justo por ello para muchos es un desconocido. Incluso no ha ayudado saber más de él, el factor de que ha mantenido un perfil muy bajo ante las cámaras.

Justo por eso nos dimos a la tarea de investigar a qué se dedica y más. Por eso te traemos los detalles de la nueva conquista de la hija mayor de Jenni Rivera.

Resulta que a pesar de que ante los ojos del público Emilio Sánchez es prácticamente un desconocido, en el mundo del espectáculo es todo lo contrario.

Ya que diversos medios en México han reportado que es conocido por ser uno de los fotógrafos más prestigioso de las estrellas latinas, y quien cuenta con raíces mexicanas, aunque es oriundo de California.

Así como lo leen, pues resulta que Emilio Sánchez ha tenido frente a su cámara a estrellas de la talla de Becky G, Prince Royce y Natalia Barulich, entre otros artistas.

Pero se ha diversificado, al grado de que también su lente ha estado a disposición de estrellas del mundo deportivo como es el caso del boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, el futbolista mexicano, Jonathan dos Santos, entre otros.

Se sabe que conoció a Chiquis tras ser su director para el video musical “Quiero amanecer con alguien”. Mientras que, en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 150 mil seguidores, Sánchez se describe como fotógrafo y director de fotografía.

Y al igual que su famosa novia, probó suerte como empresario con la apertura del restaurante Tacos AF en Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by tacos af (@tacosaf)

Fue en una charla hace unos meses con People en Español, donde Chiquis se sinceró al respecto sobre lo que siente por él.

“Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, él también. Creo que eso nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien y cada quien decirnos que es lo que queremos y no queremos en la relación” CHIQUIS RIVERA

