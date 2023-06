Chiquis Rivera posa de espaldas con su novio y celebra su cumpleaños desde Mykonos

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, no para de dar de qué hablar. Esta vez no por algún proyecto que haya sacado y por su exitosa marca de fajas y lencería. Si no porque la cantante regional mexicano está de cumpleaños. Para celebrarlo, su prometido Emilio Sánchez se la llevó para Mykonos, Grecia. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

El director, productor audiovisual y fotógrafo publicó en redes sociales unos mensajes que le robaron el corazón a todos los fans de Chiquis Rivera. Además, estaban enfrente del mar desde donde La Abeja Reina visitó un traje ligero de seda y posó de espaldas. “Oh Dios Te Amo. Feliz Cumpleaños”, escribió Sánchez.

Pero minutos antes, Emilio Sánchez, mejor amigo de Becky G, quien fue el hada madrina que terminó por unir a esta gente, apenas salió la luz el sol y ya le había publicado unos mensajes anteriores muchísimos más románticos a Chiquis en Instagram.

“A mi mejor amigo. Es un hermoso honor enamorarme de ti todos los días. Te veo florecer en la vida como una de las personas hermosas más genuinas de la tierra e impactas a todos con los que te cruzas, es una bendición estar tan cerca de eso. Nunca doy por sentada mi posición a tu lado, y prometo mostrarme siempre para ti de la misma manera que tú lo haces para nosotros. Existe esta conexión mágica, que es tan inexplicable, que llegamos a vivir en lo que hemos construido juntos. Doy gracias a Dios todos los días por ti. Estoy tan increíblemente emocionado de seguir haciendo vida contigo. Feliz cumpleaños, mi prometida“. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez rumbo al altar

Hace poco de un mes, justo para el cumpleaños de Emilio Sánchez, Chiquis y el fotógrafo se fueron a un hiking. Él la sorprendió al arrodillarse y tal cual, como príncipe de cuento de hadas, le propuso matrimonio. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

A pesar de que este no es el primer matrimonio para Chiquis Rivera, y que ya tienen un poco más de un año de convivencia, no dejó de ser una emoción para todos los fans de la hija de La Diva de la Banda.

Emilio ha sabido calar muy bien con los amigos y sobre todo con la carrera de la artista. Ambos han logrado ser una llave para el otro y se complementan de muy buena manera. Ella es la imagen de casi todos los productos que promociona y él, el director y fotógrafo de muchas de esas campañas, así como también de algunos videoclips musicales de La abeja Reina.

Además, los hermanos de Chiquis Rivera también adoran al galán. No es un secreto que algunos de ellos tuvieron roces en el pasado con el exesposo de la cantante de origen mexicano, Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

