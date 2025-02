Ex de Jacqie Rivera buscaría parte de las ganancias de Jenni Rivera Enterprises

El proceso de divorcio entre Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, y Mike Campos, su expareja de 12 años y padre de sus hijos, parece estar lejos de llegar a un acuerdo amistoso.

Según informes recientes, Campos estaría solicitando no solo la división de bienes mancomunados, también una pensión conyugal y una parte de las ganancias de Jenni Rivera Enterprises, el imperio empresarial que Jacqie dirige desde 2022.

Jacqie Rivera, quien además de ser cantante es la directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises, asumió el control de dos de las compañías más importantes de su madre —Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion, LLC— tras nueve años de gestión por parte de sus tíos, Rosie y Juan Rivera.

Sin embargo, ahora enfrenta una batalla legal con su exesposo, quien, según documentos filtrados en el canal de YouTube ‘Karol & Tamiko’, estaría reclamando una parte de este legado.

¿Qué dijeron las youtubers?

De acuerdo con la youtuber Karol, Mike Campos busca obtener beneficios económicos de varias empresas vinculadas a Jacqie, incluyendo Jenni Rivera Enterprises, Jenni Rivera Fashion, Jenni Rivera Productions y el tequila La Mera Mera by Jenni Rivera.

Además, también estaría interesado en participar en las ganancias de la fundación Jenni Rivera Love Foundation. “Quiere meterle mano a Jenni Rivera Enterprises”, afirmó Karol durante su transmisión.

Pero las demandas de Campos no se limitan al imperio de Jenni Rivera. Según los mismos documentos, el exesposo de Jacqie estaría reclamando la mitad de las ganancias obtenidas por la venta de dos propiedades en California y tres automóviles, así como una parte de las empresas personales de Jacqie: Sunflower Inc, Soundflower Publishing Inc y De Colores Threads, su negocio de camisetas.

Hasta el momento, ni Jacqie Rivera ni Mike Campos han hecho declaraciones públicas sobre estos reportes. Tampoco han confirmado o negado la veracidad de los documentos filtrados.

Pero, la situación ha generado un gran revuelo entre los seguidores de la familia Rivera, quienes esperan que este proceso no afecte el legado de Jenni Rivera, una de las figuras más queridas y respetadas en la música regional mexicana.

Mientras tanto, Jacqie Rivera continúa al frente de las empresas de su madre, tratando de mantener vivo el legado de la Diva de la Banda.

Seguir leyendo: