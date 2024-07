Chiquis y Jacqie Rivera comentan sobre el vandalismo a la estrella de su mamá, Jenni Rivera

Chiquis y su hermana menos Jacqie Rivera no tardaron en expresar su indignación tras el vandalismo contra la estrella de su madre, Jenni Rivera, en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La hija mayor de la difunta cantante comentó en la publicación de Instagram de Hollywood Walk of Fame, mostrando su enojo por lo sucedido y a la vez agradecimiento hacia los fanáticos que ayudaron a limpiar la estrella en el video.

“No puedo con esto. Gracias a los fans de mi mamá que se tomaron el tiempo de ayudar a limpiarlo. Vergüenza para la persona o personas que hicieron esto”, comentó la cantante en la publicación, donde se ve el deplorable estado en que quedó la estrella luego de que esta fuese cubierta completamente, por lo que parece ser pintura en aerosol negra.

La intérprete de “Entre besos y copas” también compartió el video a sus historias de Instagram, donde escribió otras palabras de indignación y agradecimiento a los fanáticos.

“Qué tristeza… Pero MIL GRACIAS a los fanáticos de mi madre por tomar acción y limpiar su Estrella [sic] antes que nos dimos cuenta 🙏🏼🔥 Estamos contigo mamá”, escribió Rivera en la publicación.

Jacqie Rivera cuenta como se enteró

Otra de las hijas de Rivera, Jacqie Rivera, también compartió en sus historias de Instagram cómo la familia llegó a saber del vandalismo contra la estrella de La Gran Señora. Jacqie explicó que fueron unos fans quienes informaron a la familia tras visitar la estrella de Rivera.

“Hoy por la mañana, a través de una fanática de Texas, me enteré de que habían vandalizado la estrella de mi mamá en Hollywood. Cuando fueron a visitarla, la encontraron completamente cubierta de pintura negra, según las fotos que me enviaron. Obviamente, estaba muy enojada—estaba encabronada—más bien. Sin embargo, recibí fotos y videos de los propios fanáticos, incluyendo a ella y su familia, y otros seguidores que estaban allí, limpiando las estrellas”, dijo Jacqie quien también reveló que la estrella de su madre no fue la única que pintaron de negro.

“No solo la estrella de mi mamá fue vandalizada, sino también la de Selena, y ellos se encargaron de limpiar ambas lo mejor que pudieron. Ya se comunicaron con la Cámara de Comercio de Hollywood, encargada de cuidar y asignar las estrellas, quienes ya están limpiándolas profesionalmente”, agregó.

Jacqie, también dejó a los fanáticos con una reflexión: “Hago este video para decirles [que] podría estar molesta y enojada por lo sucedido, pero prefiero enfocarme en lo positivo: esos fanáticos que dedicaron su tiempo a limpiar la estrella de mi mamá. Me emociona hasta las lágrimas, es realmente conmovedor. No tenían la obligación de hacerlo, pero aman tanto a mi mamá que la sienten como propia. Muchas gracias a esos seguidores que tomaron ese gesto tan significativo.”

Finalmente, expresó agradecimiento por los que le avisaron lo que había ocurrido, y más que nada, los que, con pañuelos y líquidos limpiadores, hicieron todo lo posible por remediar el incidente:

“Los quiero mucho de todo corazón y les agradezco profundamente por amarla tanto. Han tocado mi corazón y vamos a enfocarnos en lo bueno. Sobre lo demás, Dios se encarga, pero gracias de todo corazón a todas las personas que estuvieron allí y trabajaron para limpiar no solo la estrella de mi mamá, sino también la de Selena”, concluyó.

Tras lo ocurrido, la cuenta oficial del Paseo de la Fama en Hollywood denunció en redes sociales el vandalismo a la estrella de Jenni Rivera, condenando el acto.

“Esta mañana, los fans reportaron que la estrella de @JenniRivera ha sido vandalizada. ¡Esto es inaceptable! Hemos enviado al fabricante de estrellas de terrazo, Vince, para que la repare. Gracias a los fans que intentaron limpiarla y lo informaron. ¡Recuerden, hay cámaras por todas partes! 🦋”, dice el subtítulo.

Por medio del trabajo de profesionales, lograron restaurar la estrella para que quedara como nueva.

Izquierda: Jacqie Rivera, hija de la difunta cantante Jenni Rivera, cuenta cómo se enteró del vandalismo contra la estrella de su madre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Derecha: La cuenta de Instagram del Hollywood Walk of Fame compartió la noticia de que la estrella de Rivera fue restaurada pocas horas después del incidente. Crédito: Instagram | @jacqierivera, Instagram | hwdwalkoffame, Instagram | @katnbcla | Cortesía

¿Cuándo le dieron una estrella a Jenni?

La Diva de la Banda fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 27 de junio de 2024, apenas once días atrás. Este reconocimiento llegó once años después de su fallecimiento, con la presencia de sus hijos, hermanos y padres en la celebración.

Para continuar honrando su legado, en Long Beach, California, su ciudad natal, se estableció el Jenni Rivera Memorial Park en su honor. Además, Los Ángeles designó el 6 de agosto como el Día de Jenni Rivera.