Chiquis Rivera lanza video de ‘Pa’ mi Gente’, tema inspirado en su mamá y en los migrantes

La cantante Chiquis Rivera, quien es hija de la fallecida Jenni Rivera, homenajeó a su madre y a millones de migrantes con el lanzamiento de ‘Pa’ mi Gente’, un tema musical con un gran mensaje de trasfondo en tiempos tan delicados para los nuestros.

“De mi corazón al de ustedes, con toda mi gratitud a quienes hicieron esto realidad”, se lee en el texto con el que Chiquis acompañó el video que publicó en Instagram y en el que mencionó a todos los que la ayudaron en su creación.

Su nuevo tema musical, con duración de más de 3 minutos, comienza con un toque de nostalgia y es que incluyó la voz de su mamá, quien murió el 9 de diciembre del 2012 tras ser víctima de un accidente aéreo.

“Mi nombre es Jenni Rivera, nacida en Estados Unidos, pero mis padres son inmigrantes, son mexicanos”, se oye la voz de ‘La Diva de la Banda’, quien también dice ser mamá soltera.

Tras escucharse la voz de su madre, Chiquis incluyó en su video, y mientras cantaba, la historia de varios migrantes que son todo un ejemplo y el sustento de sus familia fuera de Estados Unidos.

“Esta canción es pa’ mi gente que no se rinde, ni se detiene, los que sostienen este mundo, lo gozan, lo bailan, lo hacen mejor lugar”, se oye a Chiquis en una de las estrofas de su canción, la cual fusiona cumbia folklórica y pop.

Su video, que fue lanzado el jueves, ya acumula 50 mil reproducciones en YouTube y con él Chiquis tiene la misión de enaltecer a los migrantes que lo dejan todo por mudarse a Estados Unidos o a cualquier parte del planeta.

“‘Pa’ Mi Gente’ nace del amor y el respeto hacia todas esas familias latinas que, con trabajo y perseverancia, construyen un mejor futuro, tanto en Estados Unidos, como alrededor del mundo. Quise crear un himno que celebra nuestra cultura, nuestras raíces y la fuerza que nos une como comunidad. Espero que esta canción inspire a quienes la escuchen a seguir luchando por sus sueños con orgullo y pasión”, reveló Chiquis durante la presentación de su nuevo tema musical.

Sigue leyendo: