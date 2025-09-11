Chiquis Rivera alza la voz contra los tiroteos y separación de inmigrantes: “Es desgarrador”

La cantante Chiquis Rivera, quien nació en Los Ángeles hace 40 años y es hija de la fallecida Jenni Rivera, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus más de 6 millones de seguidores su sentir sobre diversos sucesos que se han presentado en Estados Unidos y en el mundo en los últimos meses.

“Es desgarrador ver lo que está pasando en nuestro mundo. Tanta pérdida. Tanto dolor. Tantas acciones sin sentido”, publicó Chiquis en un comunicado.

En su texto, que escribió en inglés y en español, la también empresaria expresó su consternación por los tiroteos en escuelas, pero también por la separación de familias inmigrantes y por otros temas.

“Vidas que se pierden, tiroteos en escuelas, familias inmigrantes separadas… y ahora hasta leyes que permiten parar a alguien solo por su apariencia. Todo esto nos muestra lo mucho que necesitamos más humanidad”, continuó la también escritora.

Chiquis concluyó su muy extenso texto con un llamado a respetar al otro y a abrazar nuestras diferencias, pues solo así lograremos ser mejores.

“No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero las diferencias nunca deberían costar vidas, ni dignidad. Podemos… y debemos ser mejores porque cada vida importa”, finalizó la esposa de Emilio Sánchez.

Sus palabras tocaron el corazón de sus seguidores, quienes se hicieron presentes en su publicación con likes o con mensajes de aprobación

