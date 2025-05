Chiquis destapa cómo celebrará su primer aniversario de bodas con Emilio Sánchez

En medio de los éxitos cosechado en el ámbito profesional, la cantante Chiquis se prepara para celebrar por todo lo alto un importante momento en su vida personal: su primer aniversario de bodas con el empresario Emilio Sánchez.

Fue durante su paso por la alfombra roja de la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música que se sinceró sobre esta nueva etapa en su vida, incluyendo la manera en la que planea festejar junto a su esposo su primer año de casados.

De acuerdo con la representante de regional mexicano, decidieron emprender una segunda luna de miel como parte de su celebración: “Estamos enamorados, nos vamos a ir de luna de miel, porque vamos a cumplir un año, vamos a ir a París y a Egipto. ¡Quiero ir a ver las pirámides! Me encanta toda la historia, la historia más que nada de las pirámides”, explicó ante las cámaras.

Asimismo, explicó que eligieron estos destinos porque se trata de dos sitios sobre los que les gusta aprender en su tiempo libre: “Me encanta, veo muchos documentales de eso con Emilio, con mi esposo, así que estamos súper emocionados por eso”, agregó.

Chiquis Rivera afirmó que tanto ella como su esposo son muy relajados cuando de viajar se trata, por lo que dentro de sus principales actividades en el viaje se encuentran: “Tomarnos fotos bonitas, hermosas en París y comer rico, que nunca he ido a esos dos lugares, así que sí, estoy muy emocionada”, concluyó la hija de Jenni Rivera.

Con respecto a la ola de éxitos obtenidos en esta etapa de su vida, Chiquis aseguró que estos los atribuye a su arduo trabajo y nueva perspectiva de la vida: “Cuando yo saqué mi disco de ‘Abeja Reina’ es cuando yo me sentí diferente, me sentí yo y dije: ‘¡Esta soy yo!’. No tenía miedo, perdí el miedo y cuando canté esas canciones en ese disco y nos ganamos premios muy importantes también, la verdad fue algo que cambió, me cambió en el escenario, en la música y en la vida”, concluyó.

