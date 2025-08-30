Chiquis revela que sanó tres generaciones para sentirse “lista” para la maternidad

La cantante Chiquis Rivera abrió su corazón para compartir uno de sus sueños más profundos: el anhelo de convertirse en madre. Esta aspiración viene acompañada de una profunda reflexión y un proceso de sanación tras haber vivido una difícil pérdida de embarazo el año pasado.

En una sincera entrevista con Michelle Galván, Chiquis reveló que ha aprendido a depositar su confianza en una sabiduría mayor. “Sueño con eso, yo se lo estoy dejando en las manos de Dios”, afirmó la artista.

Reconoció que, si bien hay días sentimentales donde el deseo se intensifica, conversar con otras mujeres que han pasado por experiencias similares le ha permitido encontrar consuelo y entender que todo sucederá en el momento indicado.

Galván, quien compartió su propia experiencia de haber vivido cuatro pérdidas, reforzó esta idea al señalar que “los tiempos de Dios son perfectos” y que “los hijos llegan en su momento debido”.

El camino para su sanación

Este proceso de espera ha sido, para Chiquis, un tiempo de profunda introspección y crecimiento personal. Su más reciente libro, “La niña que le canta a las abejas”, ha sido una herramienta fundamental en este camino. A través de él, la artista afirma haber sanado heridas del pasado, incluida la relación con su madre, la fallecida estrella Jenni Rivera.

“Siento que he sanado a mi niña interior, que he perdonado por completo a mi mamá, a ciertas situaciones que pasaron”, confesó Chiquis. Este perdón y cierre le han permitido liberarse de un enojo que cargaba por mucho tiempo, no solo hacia su madre, sino también “con el mundo”.

La cantante hizo una poderosa revelación: siente que ha logrado sanar tres generaciones, allanando el camino para su propio futuro como madre. Con una convicción renovada, declaró: “Me siento lista, más que nunca”.

Chiquis también reflexionó sobre las mujeres que la han formado. Habló con cariño de la estrecha relación que tenía con su madre, un vínculo que fue crucial para el desarrollo de su libro. Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento para su abuela, Doña Rosa, explicando que el libro es, en parte, un homenaje para agradecerle todo lo que hizo por ella.

Aunque extraña profundamente a su madre, Chiquis encuentra fuerza en su legado, de acuerdo a lo que dijo en la entrevista. Le pide ayuda, ideas y la fortaleza necesaria para continuar adelante con su exitosa carrera, demostrando que, incluso en la espera, hay espacio para el progreso y la sanación.

