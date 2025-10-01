Belinda reacciona molesta a revelaciones de Lupillo sobre su noviazgo y supuesta infidelidad

La cantante Belinda está en el ojo del huracán, pero no por ella, sino por unas declaraciones que dio Lupillo Rivera, luego de que incluyera su historia de amor en “Tragos Amargos”, su libro.

Ahí “El Toro del Corrido” habló del breve noviazgo que tuvieron, el cual habría llegado a su fin por una supuesta infidelidad de ella.

En su libro, Lupillo también habló de los planes que tenían como pareja, al asegurar que deseaban tener gemelos, lo cual no se terminó concretando.

El revuelo que ocasionó el hermano de Jenni Rivera con sus palabras provocó que la prensa aprovechara la presencia de Belinda en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para conocer su versión de lo dicho por su ex.

Durante su encuentro, el cual fue un tanto atropellado, la reconocida intérprete se mostró un tanto molesta, al asegurar que no le da importancia a la gente que no tiene un sentido en su vida.

“Yo no hablo de personas irrelevantes”, dijo de manera tajante Belinda.

Durante su encuentro con la prensa, el cual se produjo mientras caminaba, Beli, como le dicen de cariño, minimizó lo dicho por su ex, al asegurar que ya se acostumbró a que hablen de ella.

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto”.

Pese a su postura, la prensa siguió insistiéndole para obtener otro tipo de reacción, siendo hasta que sacaron el tema de su supuesta infidelidad, que Belinda se burló de la situación.

“Ay no, qué bárbaros”, soltó la cantante antes de dar por terminado su encuentro.

