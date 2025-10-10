Belinda recibe orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital

La cantante Belinda anunció el fallo a su favor que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió en contra de Lupillo Rivera por el caso de violencia digital que ejerció sobre ella. Esto luego de difundir imágenes y contenidos en redes sociales sin su consentimiento.

Fue por medio de un comunicado difundido desde sus redes sociales que la intérprete de “Cactus” y “Amor a primera vista” dio a conocer su decisión de recurrir a la vía legal para poner fin a la ola de declaraciones que el hermano de Jenni Rivera ha emitido sin su consentimiento.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quater y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”, detalla el escrito.

En ese sentido, los abogados de la famosa reiteraron que “las conductas no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de las mujeres”, se subraya en el documento.

Como resultado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas “para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

¿En qué consisten las medidas de protección contra Lupillo Rivera?

Es así como la oficina de relaciones públicas de Belinda detalló que una vez en efecto esta orden, el exponente de regional mexicano deberá acatar los siguientes señalamientos.

“El Ministerio Público notificó a Lupillo Rivera la prohibición de realizar publicaciones, declaraciones o cualquier conducta intimidatoria u ofensiva en contra de Belinda, ordenándole además el retiro de los contenidos que actualmente circulan en plataformas digitales y redes sociales“, se indicó.

Por consiguiente, cualquier tipo de acercamiento por parte de Lupillo Rivera queda estrictamente prohibida, y de ser desacatada esta medida, se hará uso de “la intervención de autoridades policiales en caso de requerirse su auxilio inmediato”.

