Lupillo Rivera manda contundente mensaje a sus ‘haters’ tras denuncia de Belinda

El nombre del cantante Lupillo Rivera no deja de encabezar los titulares debido a la polémica que protagonizó contra Belinda y que ya ha traspasado a los tribunales bajo el delito de violencia digital. Y tras anunciarse que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a la artista, las críticas hacia el exponente del regional mexicano no han dejado de surgir a través de redes sociales.

En respuesta a la ola de ataques en su contra, el hermano de Jenni Rivera compartió un video en el que respondió de forma contundente a sus detractores, no sin antes “exhibir” a uno de los miles de internautas que formó parte de esta ola de ‘hate’.

“Le mando un saludo a los haters. Con cada mensaje que ustedes me mandan gano 4 dólares con 25 centavos, pero aquí está lo interesante… “, se escucha decir a Lupillo al inicio de su grabación. “Este vato me manda un mensaje y me dice, ‘con ese libro nos vamos a limpiar el c*lo, o sea el trasero’. Y le pongo, ‘para hacer eso tienes que comprar el libro y eso es lo bueno'”, continuó.

El intérprete de temas como “Grandes Ligas” y “Fondo Fondo” concluyó su relato diciendo: “Me pone: ‘No leo cosas irrelevantes’. Pero como dice, para limpiarte el c*lo” tienes que comprar, te invito a que lo hagas”, reiteró.

Así comenzó la diputa legal entre Belinda y Lupillo Rivera

El origen del conflicto entre las estrellas de la música se remonta a la publicación de “Tragos amargos”, el libro autobiográfico de Lupillo Rivera en el que expone presuntos detalles privados de la relación sentimental que habría mantenido con la española.

Dentro de dicha publicación, el cantautor aseguró que su separación se dio como resultado de una supuesta infidelidad por parte de la joven. No obstante, la situación se habría agravado al confirmar en una entrevista que todavía tiene en su poder diversas de las fotografías y videos que recibió de Belinda.

Por su parte, la también actriz no se quedó de brazos cruzados y procedió legalmente, así lo dieron a conocer sus abogados en un comunicado: “Las conductas no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de las mujeres“, se subraya en el documento.

Previo a la noticia de su denuncia y el fallo de la Fiscalía a su favor, Belinda habría sido consultada por los medios de comunicación sobre su opinión ante las aseveraciones sobre su persona que Lupillo Rivera lanzó a través de su libro.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la protagonista de la serie ‘Mentiras’ respondió: “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (…) Yo no hablo de personas irrelevantes”.

