Lupillo Rivera contrademandaría a Belinda tras denuncia de la cantante en su contra

El cantante Lupillo Rivera, quien ha dado muchísimo de qué hablar tras el lanzamiento de ‘Tragos Amargos’, su libro, no estaría dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante las acciones legales que Belinda tomó en su contra por hablar de ella en su libro.

En una supuesta conversación de WhatsApp que ‘El Toro del Corrido’ habría tenido con la periodista Elisa Beristain, este le habría hecho saber a la excompañera de Javier Ceriani que tendría en mente contrademandar a su expareja.

“Estoy preparando una contrademanda a Belinda y una demanda a la Ley Olimpia. Me voy a ir contra todo y todos”, le habría dicho el hermano de Jenni Rivera a la citada comunicadora.

En su texto no solo se pronunció de las acusaciones de violencia digital por parte de Belinda, sino también de lo que, él considera, un abuso por parte de todas las personas que rodean a la cantante y con quien tuvo un fugaz noviazgo.

En su texto habría señalado de manera directa a Danna Prensa, la empresa de representación Belinda, al asegurar que desde el interior se han manejado diversas campañas de desprestigio en su contra.

“Siempre ha sido Danna Prensa la que está haciendo todo esto. Tengo pruebas de lo de Danna en ‘La Casa de los Famosos’ cómo hicieron que quedara en tercer lugar yo. Hay muchas pruebas en contra de ellos”, se lee en otro fragmento del supuesto texto que habría enviado Lupillo.

La molestia de Belinda en contra de Lupillo se produjo luego de que este confesara que contaba en su poder con material muy fuerte de la joven cantante, lo que fue tomado por algunos como una amenaza.

“Se me perdió el celular y andaba loco buscando el celular porque ahí tenía pues todo. Yo no quería llamar para decirle, me daba miedo Dije: ‘Si algún día se me pierde el celular puedo mandar borrarlo, pero todavía tengo todo”. Hay videos donde ella me habla, donde me preocupa que se vea mal ella”, dijo él sobre ese tema en una conversación con ‘¡Siéntese Quien Pueda!’.

Además de por esa afirmaciones, Belinda estaría molesta porque Lupillo incluyó en su libro una captura de una llamada por FaceTime, lo cual constituye una violación a la intimidad de la cantante.

Como resultado de la demanda, el Ministerio Público en México emitió medidas cautelares contra Lupillo Rivera. Entre ellas, se le prohíbe acercarse o comunicarse con Belinda, así como realizar cualquier conducta de intimidación o molestia en su contra. La defensa de la artista solicitó también la eliminación del contenido digital en el que Rivera hace comentarios despectivos hacia ella.

