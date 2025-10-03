Niurka opina sobre la participación de Ninel Conde en “LCDLFM”: “Se quemó solita”

A solo unos días del gran final de “La Casa de los Famosos México“, la participación de varios artistas aún sigue dando mucho de qué hablar. Tal es el caso de Ninel Conde, quien durante las tres semanas que formó parte del show desató una ola de opiniones divididas que, según Niurka Marcos, confirmaron la descripción que ella ha dado de la cantante a lo largo de los años.

En una entrevista concedida a Radio Fórmula, la denominada ‘mujer escándalo’ comentó que el tiempo le dio la razón sobre su opinión del ‘Bombón Asesino’. Incluso, comparó su desempeño dentro del reality con el de una de sus compañeras de temporada.

“Ninel es como Manelik, nadie tiene que hacerle una mala publicidad, ellas abren el hocico y se desprestigian solas. Es impresionante“, sentenció la famosa.

Haciendo alusión a las polémicas que protagonizaron años atrás y las que se desataron dentro de “LCDLFM”, Niurka Marcos confirmó que el público ya ha sido testigo de las actitudes negativas que tanto le ha criticado a Ninel Conde.

“Se quemó sola, solita, no hubo que hacer nada… La gente misma que son seguidores o eran seguidores de ella, decían Niurka tenía razón. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pulir mi corona“, añadió.

¿Cómo inició la rivalidad entre Niurka y Ninel Conde?

La enemistad entre ambas divas se remonta al año 2014, cuando la cubana acusó a Ninel Conde de haberse encargado de dejar sin trabajo a muchas famosas, incluyéndola: “Ha hecho daño, ha quitado trabajo a gente, a mi me quitó un trabajo”, declaró en ese entonces.

Según diversos medios, el proyecto en cuestión era la puesta en escena “Baño de Mujeres”, de la que presuntamente Niurka quedó fuera a petición de la mexicana.

Aunado a estas aseveraciones, la vedette indicó que la también actriz comenzó a señalarla de no tener “clase”, lo que propició una pelea mediática que se mantiene hasta el día de hoy.

Seguir leyendo:

• Niurka se pronuncia sobre la polémica entre Aleska Génesis y Luca Onestini

• Niurka revela que Juan Osorio amenazó con demandarla si menciona su nombre

• Niurka confesó la verdadera razón por la que se separó de Juan Osorio

