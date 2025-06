Niurka revela que Juan Osorio amenazó con demandarla si menciona su nombre

La vedette cubana Niurka Marcos, quien formó parte de dos temporadas de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, se sinceró en una entrevista con Jimena Gállego al término de la edición ‘All-Stars’, en donde habló de diversos temas, incluidas las supuestas amenazas de Juan Osorio en su contra, quien le habría prohibido mencionar su nombre.

“Te tengo una primicia que te llevas tú en esta entrevista: no puedo mencionar el nombre del señor”, respondió Niurka luego de que la entrevistadora le preguntara por él en el primer capítulo de ‘La Casa de la Fama’, su podcast.

Niurka, quien tuvo a Emilio Osorio con el reconocido productor, reveló que el actuar de su ex se debe a lo que ella llegó a decir sobre él en el famoso reality.

“Como yo hice un comentario en ‘La Casa de los Famosos’ en esta temporada de una vivencia mía personal, entonces me escribió su abogada que no podía mencionar más su nombre, que si no iban a proceder legalmente. Evidentemente es absurdo porque yo puedo hablar de mis vivencias personales, involucren a quien sea que involucren”, se defendió la vedette caribeña.

A pesar de que Niurka se ha caracterizado a lo largo de su carrera por decir las cosas como las piensa, en esta ocasión decidió acatar las indicaciones de la abogada de Osorio, pues no es una pelea que desea tener en esta época de su vida, en donde está lo que sigue de enamorada de Bruno, con quien se comprometió en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

“Le respondí literalmente a la licenciada: ‘Ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más, ni para bien ni para mal, el nombre del señor, de antemano una disculpa’”, le respondió Niurka a la litigante.

A continuación Niurka reiteró que vio esa advertencia como una amenaza y así se lo expresó a la coconductora de ‘La Casa de los Famosos’.

“Tengo que ser congruente porque estamos entrando a un tema con ese señor, entonces no voy a ser yo mustia ni hipócrita y decirte: ‘Ay, no quiero hablarte de eso’. No, yo cuento la verdad y la verdad es que el señor me amenazó”, dijo Niurka, luego de que en el reality show revelara que el productor la desbancó en cuanto se convirtieron en papás y también ahondó en detalles sobre los problemas de él con las adicciones.

