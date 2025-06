Leslie Gallardo aclara si terminó con Emilio Osorio por una infidelidad

La influencer Leslie Gallardo, quien fuera pareja de Emilio Osorio, se sinceró en entrevista sobre el fin de su relación, luego de que se especulara que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio le había sido infiel.

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ habló sobre este tema durante su presencia en ‘La Mesa Caliente’, en donde respondió a los comentarios hechos por Manelyk González, quien insinuó que el joven actor cambiaba mucho de novia.

Esos comentarios y otras especulaciones que han surgido llevaron a Leslie a romper el silencio y de una vez por todas dejó en claro que no hubo infidelidad de ninguna de las partes.

En la conversación que tuvo con el show de Telemundo aclaró que su relación terminó, tal y como lo hace cualquier relación y que quedaron en buenos términos:

“No hubo ningún tipo de infidelidad. Ninguno le fue infiel al otro, nadie traicionó a nadie, o sea, las relaciones terminan y pueden terminar de una manera sana”, aseguró la joven.

A continuación fue enfática en que terminaron muy bien y en paz, por lo que le sorprende que quieran buscar polémica donde no la hay:

“Qué lástima que no puedas cerrar un ciclo con una persona en paz”, se sinceró, mientras que aseguraba que no solo Emilio Osorio ha tenido muchas parejas, pues ella también lo ha hecho y no ve nada de malo en ello.

A pesar de que los dos se amaron con locura, Leslie reconoció que hay una cosa de la que se arrepiente y es haber hecho muy pública su relación, pues eso contribuyó que mucha gente se sintiera con el derecho de opinar:

“Yo aprendí que para mi siguiente relación, sí voy a ser una persona menos mediática con mi relación. No creo que sea un problema tal cual, pero creo que el sentirte expuesto de esa manera, también, ahorita que estoy terminando es muchísimo más difícil”, concluyó.

Sigue leyendo: