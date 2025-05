Niurka confesó la verdadera razón por la que se separó de Juan Osorio

Luego de 22 años de silencio, la vedette Niurka Marcos decidió sincerarse sobre el verdadero motivo detrás de su rompimiento con Juan Osorio, padre de su hijo Emilio, en una sentida charla con Rey Grupero dentro del reality “La Casa de los Famosos All-Stars“.

La cubana confesó que el momento definitivo que impulsó su separación del productor se vio marcado por una frase. Y esta fue lanzada apenas unos meses después de dar la bienvenida a su único hijo juntos: “Yo estaba con Emilio en mis brazos, recién parida, parada frente a la cama, y él estaba acostado y me dice ‘tengo que buscar otras artistas para llevarle la carrera porque tú ya no me sirves‘”, sentenció.

De acuerdo con Niurka Marcos, luego de la tristeza, su reacción fue el enojo. Y es que para ella se trató de un golpe bajo durante una de las etapas más vulnerables de su vida: “Imagínate que el papá de tu hijo recién parido te diga eso en ese momento. Me fui con mi hijo al cuarto del bebé, me senté en la mecedora y empecé a llorar (…) Me entró el demonio por donde había salido mi hijo”, expresó.

No pasó mucho tiempo antes de que Niurka Marcos optara por dar por terminada su relación y no mirar atrás: “Ahí empecé a recoger todo. ¡Hay cosas que no vas a superar, no vas a soltar, no más para que no se olviden! Perdonado está, pero olvidado jamás“, completó.

Aunque en un inicio fue difícil, aseguró que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, ya que la ayudó a convertirse en la mujer que es hoy en día y a crecer en el ámbito profesional: “Para cuando me separé de él, me fue mucho mejor en mi carrera. Gané mucho más y todo”, contó. “Ahí nació este monstruo que no se deja”.

Para finalizar, la participante de “La Casa de los Famosos All-Stars” lanzó una poderosa reflexión a la audiencia que sintoniza el reality show: “No lo oculté, me enfrenté al monstruo aunque me estaba cag*ndo de miedo. Pero cuando volteé, ya estaba conmigo misma. Nunca me engañé (…) Eso es lo más importante, reconocerte y no autoengañarse”.

