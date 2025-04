Niurka y Adame arremeten contra Andrea Legarreta y Galilea Montijo en “LCDLF All-Stars”

A casi doce semanas de su ingreso a “La Casa de los Famosos All-Stars”, Niurka Marcos y Alfredo Adame han dado mucho de qué hablar gracias a las confesiones que han hecho y las riñas que han protagonizado con otros compañeros del reality.

Sin embargo, su más reciente interacción los volvió el tema de conversación de redes sociales gracias a los comentarios que emitieron sobre dos personalidades de la farándula mexicana: Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Y es que la explosiva dupla no tuvo reparos en compartir su opinión sobre la labor que ambas conductoras realizan dentro del matutino mexicano “Hoy”: “La gente ya no puede dejar de verte como el conductor, le ha pasado a muchas compañeras. Galilea Montijo y Andrea Legarreta ya no pueden hacer otra cosa porque la gente no las ubica en otro personaje“, expresó Niurka Marcos.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza y sin miedo al qué dirán, Alfredo Adame apoyó la postura de la vedette cubana y agregó: “Y porque no saben hacer otra cosa, nunca se prepararon en nada”.

No pasó mucho tiempo antes de que estos comentarios se viralizaran a través de plataformas como Tik Tok e Instagram, convirtiendo a los participantes del show de Telemundo en el blanco de críticas de los internautas.

Comentarios como: “La envidia porque Televisa no los pela”, “Ya quisieran estos dos tener la trayectoria de Gali y Andrea”, “Ay ajá” y “No podrán hacer nada más, pero ganan más“, son algunas de las reacciones que se registraron.

Por su parte, Andrea Legarreta y Galilea Montijo han decidido mantenerse al margen de la controversia que generaron estas opiniones y no emitir comentarios al respecto.

Seguir leyendo:

• Paulo Quevedo insulta a Alfredo Adame: “Es una víbora asquerosa y no merece respeto”

• Familia de Lupillo Rivera acusa a “LCDLF All Stars” de trato injusto al cantante

• Habitantes de “La Casa de los Famosos All-Stars” se enteran la muerte del papa Francisco