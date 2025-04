Paulo Quevedo insulta a Alfredo Adame: “Es una víbora asquerosa y no merece respeto”

El conflicto entre Paulo Quevedo y Alfredo Adame escaló a nuevos niveles durante La Casa de los Famosos, cuando Quevedo no dudó en calificar al actor como una “lacra” y “cucaracha”, asegurando que ya no tiene ningún tipo de consideración hacia él.

“Sería el colmo aventarme contra el pinche Adame después de lo que vi. Es una pinche víbora asquerosa, no tiene honra, no tiene nada. Por eso no le tengo ni tantito de respeto“, declaró Quevedo frente a Rosa y Luca Onestini, dejando claro que no está dispuesto a seguir colaborando con él.

De aliados a enemigos: la ruptura entre Fuego y Tierra

Al inicio del reality, la rivalidad entre Quevedo y Adame era evidente. Sin embargo, se vieron obligados a formar una alianza cuando Manelyk González y Alejandra Tijerina abandonaron el Cuarto Tierra para unirse a Agua. Fue entonces cuando Fuego y Tierra decidieron unir fuerzas para debilitar al equipo contrario.

Pero la tregua duró poco. La tensión estalló cuando se reveló un video, en la Noche de Cine, en el que Uriel del Toro hablaba mal de Lupillo Rivera y, especialmente, de Luca Onestini, admitiendo que “no lo soporta”.

Lo que más encendió los ánimos fue que Adame respaldó los comentarios de Del Toro, incluso apoyando la idea de que Rivera “traicionaría a su equipo con tal de llegar a la final”.

La traición que cambió el juego

Las declaraciones de Adame y Del Toro enfurecieron a Rivera y Onestini, quienes los confrontaron directamente. En ese momento, Adame fue el único que defendió a Del Toro, mientras que Paty Navidad y Dania Méndez dieron la razón al equipo contrario.

Poco después, Uriel del Toro fue eliminado, dejando a Adame en una posición vulnerable. Sin embargo, en un giro inesperado, el actor cambió de bando y ahora parece estar aliado con Agua. De hecho, Adame declaró que, si tenía el poder de salvar a alguien, elegiría a un miembro de Agua antes que a sus antiguos compañeros de Fuego.

En las últimas semanas, la tensión ha reinado en La Casa de los Famosos All-Stars. Primero la rivalidad entre Quevedo y Adame, en segundo lugar, Manelyk González afirmando que no quería tener cerca a Caramelo y tercero Paty Navidad que no sabe si jugar de lado de Lupillo Rivera o seguir al lado de Alfredo Adame.

