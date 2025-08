Niurka se pronuncia sobre la polémica entre Aleska Génesis y Luca Onestini

Con la personalidad frontal que la caracteriza y sin miedo al qué dirán, Niurka Marcos compartió su opinión sobre la polémica protagonizada por Aleska Génesis y Luca Onestini tras su separación.

Contra todo pronóstico, la vedette cubana se dijo a favor de la modelo venezolana y la instó a no quedarse callada ante la ola de declaraciones que el influencer lanzó en su contra. Y es que, ante sus ojos, el hecho de que el rompimiento se diera sin testigos que sustenten lo dicho por el italiano, lo deja en desventaja.

“Amor, disfrútalo, no te quedes callada, a dar fuerte. Tú cuenta tu verdad. No importa cuánto te critiquen, llamarán la atención de quienes te defenderemos. Tú diviértete dando fuerte, no te quedes callada, que te valga madre el mundo y lo que opina”, dijo a través de redes sociales.

Dentro de sus declaraciones Niurka también hizo referencia al historial amoroso del italiano: “Al final del camino los dos traen de antes historia. Si él trata de hacerle creer a la gente que tú eres la mala, él también trae una historia de la mierda antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’“, sentenció.

Por esta razón, tildó de “chismes” las aseveraciones emitidas por Luca Onestini con respecto a lo ocurrido durante su tórrido romance con la reina de belleza: “Con razón decía en paz descanse nuestra Carmelita Salinas que en esta vida hay hombres que son más chismosos que las viejas, ¿verdad Luca? Tú Aleska, mi amor, tira fuete, diviértete, que no te afecte, tira a matar y gózatela“, la instó.

Para finalizar su discurso en Instagram, la ex participante del reality de Telemundo se dio a la tarea de mandarle un contundente mensaje a su ex compañero. En él, lo tachó de utilizar la imagen de Aleska para dar de qué hablar y mantenerse vigente en los medios.

“Necesitas llamar la atención para que las televisoras se sigan interesando en tu presencia, andas de chismoso a costa de la imagen de una dama a la que enardeciste, a la que defendiste, a la que le juraste y le probaste al mundo que era buena y que enamoraste (…) Se está notando que no tenías recursos para figurar en la industria y la estás usando a ella una vez más”, sentenció.

