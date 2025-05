Niurka Marcos explota contra Caramelo y Rey Grupero en plena gala

La bomba explotó durante la más reciente gala de “La Casa de los Famosos All-Stars“, pues Niurka Marcos, Caramelo y Rey Grupero protagonizaron un encontronazo que se ha viralizado en redes sociales. ¿Qué fue los que pasó? Sigue leyendo para enterarte.

El fuerte intercambio de palabras se dio durante la conexión en la que Javier Poza dio una mirada a las nominaciones de cada uno de los integrantes de la casa. En el audiovisual, se escucha a la cubana rompiendo la alianza de “Los 3 Mosqueteros” que se había mantenido durante la mayor parte de la competencia al nominar al influencer mexicano con 3 puntos.

Como resultado de esta hazaña, Rey Grupero no dudó en compartir su “decepción” ante la mirada atenta de sus compañeros: “Si te dijera que no me dolió, sería un mentiroso. La verdad es que se creó un cuento de hadas en donde éramos los 3 Mosqueteros y terminó cortándonos la cabeza“, expresó.

No pasó mucho tiempo antes de que Niurka Marcos expresara su descontento ante la postura del comediante, interviniendo con argumentos contundentes: “Yo no le he cortado la cabeza a nadie, yo he sido una buena persona hasta que me quisieron cortar la cabeza, a mí”, dijo alzando la voz.

“Por ese tipo de acciones no se puede hablar con la señora, porque ella siempre cree que tiene la razón (…) En el momento que ella te dice algo, siempre tiene la razón y te corta la cabeza“, expresó el también productor.

“No, también les di muchas veces la oportunidad de opinar y no les impuse nada. Mil veces les pregunté y mil veces me hicieron caso y les funcionó. ¡Les encantó y me halagaron, y me lloraron!“, contestó la vedette visiblemente molesta.

“A ti nadie te lloró“, intervino Caramelo mientras sus compañeros Dania Méndez, Alfredo Adame, Rosa, Luca Onestini y Paulo Quevedo contemplaban la escena en completo silencio.

Será durante la gala del próximo lunes 19 de mayo cuando el público decida quien será el último eliminado de cara a la gran final del reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos All-Stars”.

