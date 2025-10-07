Niurka opina sobre la polémica de Susana Zabaleta con la prensa

La vedette Niurka Marcos se ha sumado a la conversación que se generó como resultado de los desencuentros de Susana Zabaleta y su pareja, el comediante Ricardo Pérez, con la prensa. En su entrevista, la cubana se mostró en desacuerdo con la actitud de la cantante frente a los periodistas, haciendo hincapié en el importante vínculo que los artistas sostienen con esta rama de la comunicación.

Durante una charla con diversos reporteros, la ex participante de “La Casa de los Famosos All-Stars” reveló seguir la polémica de cerca y lamentó la postura que Zabaleta adoptó en contra de la prensa.

“Creo que son decisiones muy negativas y muy malas, muy perjudiciales a mediano o largo plazo. Porque al final del camino ustedes los medios son el conducto para llegar directamente a la audiencia (…) Ustedes son una de las esquinas importantes. Es el artista, los medios y el público. Es un triángulo obligatorio y necesario. Nadie puede borrar eso“, detalló ante los micrófonos.

Bajo esta misma tesitura, criticó a quienes demeritan el trabajo de los medios de comunicación: “Nadie puede hacer menos, ni al público tratando de subestimarlo, y menos a los medios que transmiten la información de la manera que sea. Con polémica, sin polémica. Entonces pelearse con los medios yo siempre he considerado que es erróneo”, añadió la famosa.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Niurka Marcos expresó que si bien respeta la forma de pensar de Susana Zabaleta, reprueba profundamente la manera en la que ha manejado la situación.

“Susana tiene todo mi respeto y tiene todo mi cariño y mi admiración como artista. No puedo brincarme esta parte porque no soy hipócrita, soy honesta. Tiene todo mi cariño, mi respeto como artista. Pero Susi hay que ser congruente a la hora de enfrentar una polémica”, sentenció.

Asimismo, explicó que por más que se quiera justificar con respecto a la actitud de su pareja frente a los medios de comunicación, la situación es clara: “No se puede defender, nena, lo indefendible. Y los medios no tienen la última palabra. La última palabra la tienen los hechos. Y los medios lo que están haciendo es transmitiendo los hechos”, reiteró.

Para finalizar, Niurka Marcos hizo mención de su propia relación con la prensa y cómo a lo largo de los años ha sabido manejar sus polémicas con respeto: “Mis polémicas con los medios son reales, son genuinas, son guerras reales. Pero finalmente son esa historia que quiere conocer la audiencia. Y por eso es que hago equipo con los medios. Porque ustedes saben cómo transmitir la historia“, comentó.

