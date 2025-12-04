Cazzu reitera la nula participación de Nodal en la crianza de su hija Inti

En un nuevo e inesperado despliegue de declaraciones, la cantante Cazzu compartió una mirada inédita a varios aspectos de su vida profesional y personal, enfocándose en cómo ha logrado encontrar un equilibrio entre su faceta como artista y su rol de mamá.

Uno de los cuestionamientos que dicha charla trajo consigo estuvo relacionado a la crianza de su hija Inti y la influencia que la música ha tenido en ella como resultado de sus dos padres cantantes. Al respecto, la famosa indicó que la pequeña solo está expuesta a la música que ella produce, pues la convivencia con su papá, el cantante mexicano Christian Nodal, es nula.

“Mi hija se cría solo conmigo, así que la única música que se sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá… En líneas generales no es la mejor“, bromeó la denominada ‘Jefa’.

Sin embargo, recalcó que por su corta edad el gusto musical de Inti se reduce a temas infantiles de películas como “Moana”, “Frozen” y otros clásicos de Disney.

“A mí, como su propia madre que sí, que hago reggaetón, que si tengo una música que necesita contexto, que necesitas ciertas edades, por supuesto… en mi casa se escucha todo el día ‘Moana’, ‘Frozen’ y todo el día estamos escuchando eso“, añadió.

La intérprete de temas como “” y “” destapó que a pesar de ejercer la crianza de su pequeña sin el apoyo del exponente de regional mexicano, cuenta con una red de apoyo que cuida cada detalle.

“El team está todo el tiempo cantando ‘Libre soy’, porque mi hija está obsesionada, pero después, en general, ella no escucha otra música“, explicó.

Para finalizar, Cazzu aseguró que su prioridad siempre será el bienestar y educación de Inti, razón por la que debe ser mesurada con la manera en la que se maneja públicamente y detrás de escenas: “Inti tiene dos años, pero entiende, comprende todo y, por ejemplo, ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos”, sentenció.

