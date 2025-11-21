Belinda y Cazzu se encuentran cara a cara por primera vez y protagonizan foto en una gala

Las redes sociales se paralizaron con el esperado encuentro entre las cantantes Cazzu y Belinda, dos de las mayores exponentes de la música latina en la actualidad, quienes se dieron cita en la gala de GQ México 2025 para celebrar su participación en la lista de “Figuras del Año” de la reconocida revista. ¿Cómo se dio su convivencia? Aquí te contamos los detalles.

Rodeadas de un sinfín de estrellas ya ante la mirada atenta de decenas de medios de comunicación que captaron el inédito momento, las famosas compartieron un par de palabras y posaron frente a las cámaras de lo más sonrientes, dejando claro que entre ellas no existen diferencias.

Ambas personalidades lucieron despampanantes con sus respectivos atuendos de gala: Belinda con un traje oversized en color rojo y con plumas, mientras que Cazzu presumió su silueta en un vestido ceñido negro y con transparencias.

Por su parte, una fuente que estuvo presente en la gala que Maluma fue homenajeado aseguró que: “Ellas se llevan bien (…) Cero problema”, según los reportes del programa People en Español.

La presencia simultánea de ambas artistas se convirtió en un punto focal del evento, no solo por el peso de sus trayectorias, sino porque ambas sostuvieron en distintos momentos una relación con el cantante Christian Nodal, uno de los nombres más influyentes del regional mexicano, añadiendo un matiz extra de interés mediático.

Por esta razón, plataformas digitales como X, Instagram y Tik Tok registraron cientos de reacciones en las que no tardó en salir a relucir el nombre de Ángela Aguilar, esposa del cantautor Christian Nodal, argumentando que este encuentro habría sido un golpe duro para ella a nivel mediático.

Sin embargo, hubo quienes dieron un significado mayor a este despliegue de compañerismo: “Madurez en su máxima expresión”, “Aquí aplica claramente: la que se lo queda pierde y ellas dos triunfando como siempre”, Bellas las dos” y “Mujeres maduras con mucha inteligencia emocional, carismáticas, talentosas… me encantan”, son algunos ejemplos de esta reflexión.

