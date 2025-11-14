Sia anuncia colaboración con Belinda para una nueva versión del tema “Snowman”

La cantante Sia sorprendió a más de uno luego de confirmar una nueva versión de su emblemático tema navideño “Snowman”, lanzado en noviembre de 2017. Sin embargo, en esta ocasión la producción contará con la participación de la cantante mexicana Belinda.

Dicha noticia fue dada a conocer por la artista australiana a través de una publicación en redes sociales que listó como fecha de estreno del éxito este 14 de noviembre a la media noche.

La emoción por esta colaboración no tardó en hacerse presente bajo el post en forma de cientos de comentarios de cariño por parte de los fanáticos de ambas estrellas: “La mejor sorpresa navideña”, “Par de reinas”, “Amo”, “Esto es impresionante… Beli esta en otro nivel” y “Ganando como siempre”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

Por su parte, la estrella latinoamericana tampoco dejó pasar desapercibida esta colaboración y tras responder a Sia con el mensaje “Por fin va salir”, recurrió a sus historias de Instagram con la portada oficial del sencillo y un sincero: “Necesito un pellizco”.

Belinda y Sia vuelven a unir sus voces a casi 20 años de su primer colaboración

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que las famosas comparten su talento para un proyecto en común. Y es que no podemos olvidar que su primera colaboración se dio en el año 2006, cuando la intérprete de “Chandelier” debutó como compositora del tema “Utopía”, incluido en el álbum homónimo de la naturalizada mexicana.

Si bien en un inicio este dato permanecía desconocido para los seguidores de Belinda, años después salió a la luz que sus productores contactaron a Sia durante la preproducción del disco, haciendo que terminara formando parte clave de uno de los temas más memorables su carrera musical.

