Belinda se disfraza de sexy Gremlin por Halloween en medio de su pleito con Lupillo Rivera

La cantante Belinda, quien está en medio de una disputa con Lupillo Rivera por lo que este dijo de ella en su libro ‘Tragos Amargos’, dio vuelta a la página por unas horas y se enfocó en celebrar Halloween, una de sus festividades favoritas.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram, la también actriz presumió el disfraz por el que se decantó este año, al haberse transformado en una Gremlin.

“Greta gremlin 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋”, escribió Beli en la descripción de su publicación.

En sus imágenes se le ve totalmente pintada de verde, mientras luce un muy sensual corsé y una falda con abertura que simuló la piel de una serpiente.

Belinda eligió ese disfraz con motivo de su ya tradicional fiesta de Beliween, a la que se dieron cita decenas de personas disfrazadas de sus personajes de terror favoritos.

“Toda mi era spooky empezó hace años… He estado obsesionada con Halloween desde siempre, mi día favorito del año. Hace 10 años nació #Beliween, cuando solo éramos 10 personas soñando con hacer algo icónico, mágico, dark y extra”, escribió la cantante en la descripción de un video que publicó en sus redes sociales y en el que mostró algunos de los disfraces más originales de la noche.

Entre los famosos que asistieron estuvieron Aislinn Derbez, Karol Sevilla, Erik Rubín, Bárbara de Regil, Aaron Mercury, entre otros.

