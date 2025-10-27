Belinda invita a sus fans a entrar a su camerino de Mentiras All Stars

Belinda abre las puertas de su camerino a sus fans. La cantante mexicana se unió a Airbnb para ofrecer a sus fans una experiencia única e íntima relacionada con el exitoso musical Mentiras All Stars.

A través de esta colaboración, llamada Airbnb Originals, un grupo selecto de personas podrá acceder a un recorrido único tras bambalinas, con acceso especial al camerino de Belinda, donde se percibe la esencia y el brillo que caracteriza a la estrella pop.

“¡Ven conmigo al backstage de #Mentiras All Stars en mi nueva Experiencia Airbnb! Te mostraré mi camerino, mi cuarto secreto de karaoke y además tendrás boletos en primera fila para el show”, indicó la cantante en sus redes sociales.

Esta experiencia exclusiva no solo permitirá a los asistentes conocer el espacio personal de Belinda, sino que también incluye la oportunidad de cantar karaoke junto a ella, recibir asesorías rápidas de maquillaje para recrear el look de su personaje Daniela, y disfrutar de asientos VIP para el espectáculo.

Cada rincón del camerino estará ambientado con detalles que mezclan nostalgia ochentera, música y arte para evocar la magia del musical.

Las reservas para conocer el camerino de Belinda en Mentiras All Stars estarán disponibles a partir del 31 de octubre a las 11:00 am en la página web de Airbnb.

Airbnb destaca que esta iniciativa es parte de su programa para ofrecer momentos irrepetibles que conectan a los fans con sus ídolos, mostrando lo que ocurre detrás del escenario de manera divertida y glamurosa.

Con esta colaboración, Belinda fortalece su vínculo con sus admiradores y expande la promoción de Mentiras All Stars, musical que continúa causando sensación en el público.

Esta campaña se suma a la trayectoria reciente de Belinda, quien regresó a los escenarios teatrales con gran éxito después de varios años, sorprendiendo tanto con su voz como con sus elaborados vestuarios durante la obra.

