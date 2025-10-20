Belinda cuenta cómo sigue de su lesión en la rodilla: “Frustración de no poder moverme”

Belinda reveló detalles sobre el estado de su rodilla tras sufrir una lesión que requirió cirugía. La cantante sufrió una lesión que afectó principalmente su menisco.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una foto de su rodilla en la que indicó cómo sigue su pierna durante su proceso de recuperación mientras cumple con sus distintos compromisos.

“3 shows esta semana, hospital, aviones, turbulencias, adrenalina, nervios, emoción, frustración de no poder moverme como quisiera, dolor anestesiado”, comenzó su publicación.

La cantante aprovechó para agradecer a sus fans por el apoyo que le han brindado en los últimos días en su shows.

“Pero recibiendo tanto amor que casi se me olvida. Gracias a mis fans los amo cada día mucho más. Cada vez que tengo la oportunidad de subirme al escenario vuelvo a nacer…”, indicó.

¿Qué le pasó a Belinda?

En septiembre, Belinda encendió las alarmas entre sus seguidores al sufrir una lesión inesperada mientras ensayaba para uno de sus próximos conciertos.

En ese momento, Belinda compartió una foto en la que se aprecia la lesión en su pierna mientras llevaba un aparato de fisioterapia para tratar ese tipo de lesiones. “Menisco roto”, escribió sobre la imagen.

A pesar de esto, la cantante no cancelado sus compromisos profesionales, como su participación en la obra musical Mentiras All Stars y su gira.

Recientemente, la actriz informó que debe someterse a una operación por una lesión en el menisco de su rodilla.

La lesión que sufrió Belinda afecta principalmente su menisco, además presenta complicaciones en el ligamento cruzado, lo que le provoca dolor constante, inflamación y dificultades para caminar.

Seguir leyendo:

· Belinda reacciona molesta a revelaciones de Lupillo sobre su noviazgo y supuesta infidelidad

· Belinda brilló en el desfile de L’Oréal en Semana de la Moda de París

· ¡Belinda, Danna y Kenia Os revelan en Apple Music que harán una canción juntas!