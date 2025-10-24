Belinda se lesiona en pleno concierto mientras tocaba la batería: “Lo único que me faltaba”

La cantante Belinda vivió un momento complicado durante uno de sus conciertos más recientes, cuando decidió sorprender a su público tocando la batería en pleno escenario, pero lo que parecía un momento de energía y talento terminó convirtiéndose en un pequeño accidente que generó preocupación entre sus seguidores.

Mientras interpretaba su éxito “Lo siento”, la intérprete sufrió una lesión en uno de sus dedos, situación que ella misma compartió con sus fans a través de sus historias de Instagram. En los videos, Belinda muestra su dedo cubierto con un curita y expresa su inquietud por una posible fractura.

“Lo que me faltaba después de tocar la batería. No sé si tengo el dedo roto. Lo único que me faltaba”, escribió la cantante en tono de broma, aunque visiblemente preocupada.

Belinda continúa su show a pesar del dolor

A pesar de la lesión, la artista no detuvo su presentación y continuó cantando con energía frente a miles de asistentes. En varios videos compartidos por el público, se puede ver a Belinda interpretando sus temas con el mismo entusiasmo, sin mostrar señales de dolor ni interrumpir el concierto.

Sus fans no tardaron en elogiar su profesionalismo y entrega, convirtiendo su nombre en tendencia en redes sociales. Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación, mientras compartían el video del momento del incidente.

Hasta ahora, la cantante no ha confirmado si acudirá a valoración médica, aunque su publicación generó preocupación entre sus seguidores por la posibilidad de una fractura o lesión más seria.

Belinda también tiene una lesión en la rodilla

Este no es el único problema de salud que ha enfrentado la intérprete de “Cactus” en las últimas semanas. Días antes del concierto, Belinda reveló en sus redes sociales que había sido sometida a un procedimiento médico para drenar líquido acumulado en su rodilla, lo que la mantenía bajo estrés debido a su apretada agenda laboral.

“Me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo, estoy muy estresada”, escribió en una de sus historias de Instagram.

La cantante explicó que el tratamiento afectó algunos de sus planes profesionales, aunque dejó claro que continuará cumpliendo con sus compromisos.

Fans preocupados pero orgullosos de su entrega

Los seguidores de Belinda expresaron su apoyo en redes sociales, reconociendo la dedicación y pasión con la que la artista continúa trabajando a pesar de los contratiempos físicos.

“Esa es la Belinda que amamos, fuerte y profesional”, escribió un usuario en X, mientras otros destacaron su actitud positiva ante las dificultades.

