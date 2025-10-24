Revés para Lupillo Rivera: elimina fotos de Belinda de su libro ‘Tragos Amargos’ por denuncia legal

El cantante Lupillo Rivera anunció cambios en la edición mexicana de su libro autobiográfico “Tragos Amargos“, eliminando fotografías de Belinda tras la denuncia legal interpuesta por la cantante. La controversia se da en medio del lanzamiento de la obra que narra detalles inéditos de su vida, incluyendo la muerte de su hermana Jenni Rivera y su romance con la intérprete de Cactus.

Conflicto legal con Belinda

La polémica comenzó el 9 de octubre, cuando se reveló que las autoridades mexicanas otorgaron medidas de protección a Belinda contra Lupillo Rivera, luego de que él mencionara en entrevistas un supuesto romance con la cantante en la promoción de su libro.

Ante esta situación, los abogados de Lupillo Rivera respondieron con acciones legales, argumentando “contradicciones” y “falsedades” en las declaraciones de Belinda. Según su abogado Alonso Beceiro:

“La falsedad de declaración en la legislación penal mexicana es un delito, por lo que Lupillo tiene que iniciar esta acción legal”.

Dos ediciones del libro: México y Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa el jueves 23 de octubre, Lupillo explicó que la edición mexicana sufrió modificaciones para evitar problemas legales y respetar la sensibilidad de ciertas personas.



“Antes de escribir el libro, analizamos todas las leyes y peligros. En Estados Unidos decidimos poner fotos y detalles claros, porque allá las leyes son diferentes. En México hay fotos diferentes para no incomodar a ciertas organizaciones o personas”, precisó.

El cantante indicó que fueron eliminadas tres imágenes de Belinda, así como algunas de sus esposas, para mantener la armonía familiar.



Lupillo Rivera no teme a las críticas

A pesar de la polémica, Lupillo afirmó sentirse seguro y confiado en el contenido de su autobiografía:

“De nada tengo miedo. Es una autobiografía y es mi vida, y la estoy contando. Ojalá no se sigan enojando.”

Sobre la posibilidad de que Belinda obtuviera algún beneficio económico por aparecer en su libro, Lupillo fue tajante:

“La parte de ella en el libro es un capítulo y medio; hay 33 capítulos. Hay capítulos más importantes que el de ella, hay cosas más fuertes en el libro que el de ella.”

“Tragos Amargos” genera conversación

Con estas declaraciones y la publicación de su obra, Lupillo Rivera vuelve a estar en el centro de la atención mediática, generando conversación sobre su vida personal y su carrera artística, mientras promueve su libro como un relato sin filtros ni miedo.

