Abogados de Lupillo Rivera niegan que el cantante quiera llevar a Belinda a la cárcel

El pleito que mantienen Lupillo Rivera y Belinda está lejos de llegar a su fin, en especial tras las demandas que ambos interpusieron en contra del otro.

Si bien se desconoce en qué terminará todo, la defensa del ‘Toro del Corrido’ ya dejó en claro que su cliente no tienen la intención de dañar a Belinda y mucho menos de meterla a la cárcel.

Sobre este tema sus abogados hablaron en una entrevista que otorgaron al periódico mexicano El Universal, luego de que dejaran entrever que una persona que falsea un declaración podía pasar de 2 a 6 años tras las rejas, tal y como habría pasado con la joven cantante.

“Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría y ha reiterado su respeto hacia ella, lo últimos que querría es verla en prisión”, detalló el abogado Alonso Beceiro.

En la misma conversación detalló que su cliente nunca quiso llevar sus diferencias con Belinda ante las autoridades, siendo la intérprete de ‘Sapito’ la que tomó la iniciativa de involucrar a la ley, por lo que a Lupe no le habría quedado de otra más que defenderse.

“Este tema jamás debió haber llegado a las autoridades judiciales, ni ministeriales, para mí es una equivocación de estrategia de Belinda llevar esto a un terreno de carácter penal, cuando son hechos que, evidentemente, no son constitutivos de delito”, declaró el abogado sobre este tema y lo contado por su cliente en ’Tragos Amargos’, su libro.

En otra conversación el litigante detalló que Belinda incurrió en varias mentiras en su demanda, por lo que usarán cada una de ellas en su contra.

“Cuando alguien dice que tuvo una relación laboral y luego afirma que fue sentimental, hay una contradicción absoluta. Ya encontramos otras inconsistencias que se revelarán en su momento. El delito de falsedad de declaración se persigue de oficio. Si la autoridad detecta contradicciones, tiene la obligación de actuar”, acusó el abogado de Lupillo, quien en su libro habla de la supuesta relación que tuvo con Belinda, la cual habría llegado a su fin por una infidelidad de la joven.

