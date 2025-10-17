Giselle Soto, ex de Lupillo Rivera, pierde al bebé que esperaba: “Ya no había pálpito”

La bella Giselle Soto, quien fuera pareja sentimental de Lupillo Rivera, está pasando por un momento muy complicado en el plano sentimental y personal, luego de que diera a conocer que sufrió la pérdida de su embarazo.

La joven, quien cuenta con poco más de 290 mil seguidores en Instagram, compartió su tristeza por medio de una galería de fotos en la que mostró diversas etapas de su embarazo.

Giselle comenzó su texto destacando que quedó embarazada tras cinco meses de intentarlo con su actual pareja, quien llegó a su vida tras su mediático truene del hermano de Jenni Rivera.

“No sabía si compartir esto, pero siento que muchas mujeres van a entenderme. Después de 5 meses intentándolo, por fin quedé embarazada. Escuchar ese primer pálpito fue el sonido más hermoso que he sentido en mi vida. 💞 Era chiquito, pero tan fuerte… y en ese momento supe que mi corazón ya no solo me pertenecía a mí”, publicó.

A pesar de la gran felicidad que la invadió, al ver cumplido su sueño de ser mamá, Giselle sufrió la pérdida de su embarazo a los tres meses, siendo hasta ahora que se armó de valor y abrió su corazón con motivo del Día de Conmemoración de la Pérdida del Embarazo y del Bebé.

“A los 3 meses, ese sonido se apagó. Ya no había pálpito y con eso sentí que una parte de mí también se detuvo. 💔 No hay palabras para describir el vacío, el silencio, la mezcla de amor y dolor que se queda”, continuó Giselle.

Si bien el proceso de superar la pérdida no ha sido sencillo, Giselle destacó la gran labor que hizo su pareja, quien se convirtió en su soporte cuando ella más lo necesitaba.

“En medio de todo ese proceso, mi pareja fue mi roca. Me sostuvo en cada lágrima, me abrazó en los días más oscuros y me recordó lo fuerte que somos juntos y que haremos el intento de nuevo. Ver su amor, su paciencia y su fe me hizo enamorarme aún más. Sé en mi corazón que cuando llegue el momento, él volverá a ser el mejor papá del mundo. 👼🌈”, escribió.

La joven, quien era 24 años menor que Lupillo, concluyó su mensaje dedicando unas palabras a todas las mujeres que han pasado por una situación complicada como la suya, al hacerles saber que no están solas.

“Hoy encuentro consuelo sabiendo que mi bebé está con mi abuelito y hermanito en el cielo 🕊️ Angelitos que me cuidan desde arriba, que me mandan señales cuando más los necesito. Y si tú también has sentido ese silencio… ese momento en que ya no hay pálpito… quiero que sepas que no estás sola. Tu amor sigue vivo, y aunque el dolor nunca desaparece por completo, con el tiempo el corazón vuelve a latir con esperanza. 🌙✨, concluyó Giselle, quien no ahondó en detalles sobre cuando ocurrió la pérdida de su embarazo.

