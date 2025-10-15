Michelle Salas celebra su segundo aniversario de bodas con un video inédito del evento

La modelo mexicana Michelle Salas y su esposo, el empresario Danilo Díaz Granados, protagonizaron una conmovedora publicación en redes sociales en la que dieron un vistazo inédito a lo ocurrido durante su enlace matrimonial. ¿La razón? El 14 de octubre celebraron su segundo aniversario de bodas. ¡Aquí te contamos los detalles!

Siempre fiel a su deseo de mantenerse conectada con sus seguidores más fieles en redes sociales, la hija de Stephanie Salas recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un audiovisual que presentó el mágico sitio en la Toscana italiana donde se juraron amor eterno.

El clip, de apenas 45 segundos, presentó una vista aérea de la finca “Il Borro”, propiedad de lujo donde se realizó la recepción y la pareja recibió a invitados de gran renombre, incluyendo al padre de la novia, Luis Miguel.

Otro de los detalles que se vio en el video de recuerdo fue el despampanante vestido de novia que usó la joven, un diseño diseño hecho a la medida por la casa de moda Dolce & Gabbana. Por supuesto, en la toma también se aprecia a su marido portando un elegante traje confeccionado por la misma firma italiana.

A la par de estas imágenes nunca antes vistas, la nieta de Silvia Pinal derritió los corazones de sus fanáticos con un amoroso mensaje a su esposo Danilo, dejando claro que su historia de amor se encuentra en su mejor momento a dos años de haberse unido en matrimonio.

“El tiempo pasa, pero hay días que se quedan para siempre. Un día que sigue brillando eternamente en mi memoria. Happy anniversary mi amor Danilo“, comenzó su mensaje Michelle Salas.

Además de la felicitación, la estrella de las redes sociales expresó su deseo de seguir contando con un matrimonio pleno y lleno de momentos felices: “Que la vida nos regale muchos años más de capítulos tan bellos como este. Que fuerte este video, demasiadas emociones encontradas”, dijo para concluir.

