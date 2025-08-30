Michelle Salas recuerda a su abuela Silvia Pinal a 9 meses de su fallecimiento

A casi un año de la muerte de la actriz mexicana Silvia Pinal, su nieta Michelle Salas ha abierto su corazón a través de un emotivo mensaje en el que expresó su sentir ante la partida de esta figura tan importante en su vida. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Luis Miguel compartió una fotografía del recuerdo donde se aprecia a la estrella de historias como “El cuerpazo del delito” y “La Soldadera” posando en un colorido atuendo que reflejó su personalidad extrovertida.

Junto a la imagen, Michelle Salas colocó unas palabras con las que abrió la puerta a una conmovedora anécdota: “Ayer te soñé… una más de las miles de veces en estos 9 meses desde que partiste. No hay un día en que no te piense bibis“, comenzó la socialité.

A pesar de su ausencia física, la famosa de 36 años dejó claro que el recuerdo de su abuela se mantiene presente en cada paso que da y donde quiera que esté: “En mi corazón sigues conmigo, abrazándome con esa calma inmensa que solo tú sabías darme. Me haces mucha falta aquí“, finalizó la embajadora de marcas como Tiffany & Co. y YSL Beauty.

En respuesta a esta muestra de cariño, la comunidad digital de Michelle arropó su post con casi ’30 mil me gusta’ y cientos de comentarios en los que se hizo mención del legado que la ‘Diva del Cine de Oro mexicano’ dejó.

Esta no es la primera vez que Michelle Salas abre su corazón y da una mirada a la relación abuela-nieta que mantuvo con Silvia Pinal, pues hace algunos meses rememoró uno de los momentos de su infancia que compartió junto a la estrella.

Se trató de una fotografía del recuerdo en la que aparece junto a su “bisa”, como le decía de cariño, cuando era apenas un niña: “No hay un sólo día en que no te piense. Te llevo conmigo siempre”, escribió en ese entonces.

Seguir leyendo:

• Michelle Salas se autoproclama ‘Lady Chilaquil’

• Michelle Salas abre su corazón y revela su lucha contra el melasma

• Michelle Salas conquista Sevilla enfundada en un traje flamenco