Marlene Favela y el emotivo mensaje que dedicó a su hija Bella por su cumpleaños

La actriz mexicana Marlene Favela se encuentra de manteles largos con motivo del cumpleaños número 6 de su hija Bella, fruto del matrimonio con su ahora exesposo George Seely. Y, con una emotiva publicación en redes sociales, la famosa hizo partícipe al público en la celebración de esta importante fecha, ¡aquí te contamos los detalles!

Desde su cuenta oficial de Instagram, la histrionisa que ha participado en historias como “Contra viento y marea” y “La Desalmada” colocó una galería de imágenes en donde se le ve posar de lo más sonriente junto a su pequeña y un arreglo de globos donde destaca el número 6.

A la par de las tiernas imágenes, Marlene Favela escribió un conmovedor mensaje con el que se deshizo en halagos a Bella y le expresó sus buenos deseos para este nuevo año de vida.

“¡Que tu vida esté repleta de celebraciones como en este cumpleaños! Que siempre tengas amor y abundancia como en este cumpleaños“, comenzó la estrella de la pantalla chica. “Que cada vuelta al Sol te sigas convirtiendo en la niña que tiene la luz más grande y resplandeciente que jamás vi”, añadió.

Marlene Favela concluyó su felicitación revelando que las celebraciones están lejos de terminar: “TE AMO y recuerda que todavía nos falta la fiesta”, confirmó ante su comunidad digital de casi 7 millones de seguidores.

No pasó mucho tiempo antes de que esta hazaña en redes sociales se llenara de reacciones por parte de los internautas, incluyendo de una que otra personalidad del medio artístico que conoce a la actriz. Tal fue el caso de la actriz Karyme Lozano y el experto en belleza, Jomari Goyso.

“Feliz cumpleaños preciosa Bella te amamos y extrañamos mateo, Anita y Karyme” y “¡Os amo! ¡Mi princesa bella!”, escribieron los famosos respectivamente.

