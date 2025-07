Marlene Favela confirma que dejó la soltería y estrena galán: “Estoy feliz”

Luego de varios años de soltería, la actriz Marlene Favela ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Así lo dio a conocer en una entrevista reciente en la que aseguró que se encuentra en una de las etapas más plenas en el ámbito amoroso.

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo a mostrarse vulnerable, la antagonista de “Me atrevo a amarte” confesó que si bien no estaba en búsqueda de un nuevo romance, tampoco cerró la puerta a la posibilidad tras su divorcio del árabe George Seely, en 2020.

“Ya no estoy soltera (…) Mientras uno siga respirando y viviendo hay que enamorarse, hay que equivocarse, hay que intentar porque de eso se trata la vida, venimos a ser felices“, declaró ante las cámaras del programa matutino “Hoy”.

Al ser cuestionada sobre su negativa a compartir la identidad de su enamorado en redes sociales, Marlene Favela fue contundente al decir: “Lo que pasa es que no vas por la vida presentándoselo a nadie, pero no, no estoy sola”, añadió.

Bajo esta misma tesitura, detalló que su pareja no forma parte del medio artístico, por lo que su intención no es exponerlo a la opinión pública: “No se dedica a lo mismo que yo me dedico, entonces no creo que lo exponga. Si por ahí me ven, pues ya saben”, bromeó la famosa.

Sobre la posibilidad de que su galán conozca a la pequeña Bella, hija que comparte con su ex esposo George Seely, explicó que de seguir por la dirección correcta, no descarta la idea.

“Mi hija es mi todo… pues, paso a paso. Creo que las cosas llevan tiempo. Siempre he sido muy partidaria de que no hay que presionar nada, o sea, las cosas se van dando, y cuando sea el momento sucederá“, expresó la estrella de la pantalla chica.

Marlene Favela finalizó con una poderosa reflexión sobre la importancia de amarse y ser feliz consigo misma antes de unirse en pareja con alguien más.

“Estoy muy contenta. Creo que mientras uno siga respirando y viviendo hay que enamorarse, hay que equivocarse, hay que intentar todo porque de eso se trata la vida, ¿no? Vinimos a ser felices (…) Estoy contenta, creo que estoy en una etapa de mi vida bien bonita, disfrutando lo que el universo me manda”, sentenció.

