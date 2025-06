Marlene Favela recuerda el día que sufrió un derrame cerebral sin saberlo

La actriz Marlene Favela conmocionó a sus fanáticos al compartir un angustiante testimonio con respecto al problema de salud que vivió hace algunos años y que la mantuvo al borde de la muerte.

En su más reciente participación en el programa “Netas Divinas”, la protagonista de melodramas como “Gata Salvaje” y “Contra viento y marea” reveló que confundir los síntomas de un derrame cerebral con una alergia pudo costarle la vida, resultando en una cirugía de emergencia que la llevó al área de terapia intensiva.

De acuerdo con Marlene Favela, el aterrador episodio tuvo lugar en el año 2012, justo después de llegar a Miami tras un vuelo. El primero de los síntomas habría sido una extraña presión en la frente, la cual atribuyó a la alergia al aire acondicionado que padece desde tiempo atrás.

“Como soy alérgica a los aires acondicionados, dije ‘ya me dio la alergia a todo lo que da’. Corrí una hora, me bajé de la caminadora, me fui a acostar y fue cuando las piernas y manos me empezaron a hormiguear“, contó al elenco de conductoras del programa.

Este segundo síntoma encendió las alarmas entre ella y su familia, por lo que se trasladó a un hospital en el que el equipo médico le informó que que tenía un sangrado en el cerebro provocado por una arteria que hacía presión sobre una vena.

Como resultado, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la que realizaron un procedimiento de embolización mediante la arteria principal para contener el sangrado: “Entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen: ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe'”, agregó.

La pesadilla no terminó allí, pues el sangrado persistió y fue ingresada a terapia intensiva durante tres semanas. El paso siguiente fue someterse a una nueva cirugía, ahora a cerebro abierto, lo que hoy en día considera una llamada de atención y desde entonces tiene una perspectiva diferente de la vida.

“Sí soy medio equilibradona, soy muy estable en la vida. Pero cuando algo se me sale de control, me da miedo. Me hice más consciente de todo lo que implica vivir (…) Llevaba desde que me acuerdo, trabaje y trabaje, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo, por querer absorber todo. Cuando llegó eso, dije: ‘¡Órale!’“, finalizó.

