Marlene Favela presumió su abdomen en un vestido digno de pasarela

Enfundada en un atuendo sacado de revista luciendo una figura de impacto, así es como se dejó ver la querida actriz Marlene Favela en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

Con una inesperada publicación desde su cuenta de Instagram, la villana de “Me atrevo a amarte” dio una cátedra de estilo y sensualidad gracias al flamante look de verano que portó para la sesión de fotos improvisada que protagonizó.

Se trató de un conjunto de maxi falda y croptop de seda cuyo estampado de polka dots oversized. Dichas prendas estilizaron su figura y de paso dejaron en evidencia el abdomen plano con el que cuenta a sus 48 años de edad.

Las redes llenan de halagos a Marlene Favela

Como ya es costumbre, la estrella de la pantalla chica se volvió el blanco de piropos por parte de su comunidad digital. Estos se hicieron presentes en la sección de comentarios, y en su mayoría, estos hicieron alusión a su disciplina para mantener un físico de infarto a sus 48 años de edad.

“Que bella eres”, “Divina”, “Amé ese outfit”, “Tú siempre nos regalas rostro, pelazo, outfit y actitud”, “Estas fotos reflejan no solo tu impresionante belleza, sino también todo el profesionalismo, el amor y la dedicación que pones en cada uno de tus proyectos”, “Eres una mujer increíble, talentosa y con un carisma que traspasa la pantalla” y “Ese look todo que ver, la verdad”, son algunos de los mensaje que se registraron en la web.

En medio del cariño y los aplausos que la famosa recibe por medio de sus plataformas, esta ha hecho una inesperada revelación sobre su vida sentimental: le ha dicho “adiós” a la soltería y ahora estrena nuevo galán.

“Ya no estoy soltera (…) Mientras uno siga respirando y viviendo hay que enamorarse, hay que equivocarse, hay que intentar porque de eso se trata la vida, venimos a ser felices“, declaró ante las cámaras del programa matutino ‘Hoy’.

A pesar de esta revelación se mantuvo firme en su decisión de no destapar la identidad de su enamorado: “No se dedica a lo mismo que yo me dedico, entonces no creo que lo exponga. Si por ahí me ven, pues ya saben“, expresó en su momento.

